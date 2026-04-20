『涼宮ハルヒの憂鬱』 TV アニメ 20 周年を記念した参加型企画「#ハルヒ歌ってみた #ハルヒ弾いてみた #ハルヒ踊ってみた」の開催が決定。企画対象楽曲のリリックMVが公開された。＞＞＞各楽曲のジャケットをチェック！（写真4点）女子高校生・涼宮ハルヒと同級生・キョンを中心に、学園コメディの枠組みにSF要素を融合させた独自の世界観を特徴とする、谷川流の小説を原作としたメディアミックス作品『涼宮ハルヒ』シリーズ。全世