お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が16日、オフィシャルブログを更新。中退後も交流が続く大学の仲間たちとの食事会を楽しむ様子を公開した。 東は駒澤大学法学部に社会人特別入試で2021年に入学し、タレント活動と並行して通学していたが、2024年に３年生で中退。その後も同級生らとの交流を続けていることをブログでつづっている。 この日、「オール駒澤！」と題してブログを更新。東は「駒澤大学の同級生と」と切り出し、社会