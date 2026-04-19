東貴博、中退後も続く大学仲間との絆…約束のカウンター寿司へ
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が16日、オフィシャルブログを更新。中退後も交流が続く大学の仲間たちとの食事会を楽しむ様子を公開した。
東は駒澤大学法学部に社会人特別入試で2021年に入学し、タレント活動と並行して通学していたが、2024年に３年生で中退。その後も同級生らとの交流を続けていることをブログでつづっている。
この日、「オール駒澤！」と題してブログを更新。東は「駒澤大学の同級生と」と切り出し、社会人２年目の大学の友人らと食事に出かけたことを報告。「たまに会ってはご飯に行くのよね」と変わらぬ関係性を明かした。
今回の食事は、以前酔った勢いで「カウンターのお寿司に連れて行く」と約束していたことがきっかけだったといい、「行ったことない！連れてって！いいよ〜」と友人らとの会話とともに「なんとなくは覚えてる」「みんなはちゃんと覚えてる」と苦笑いを交えて振り返った。
訪れた店の大将も同じ駒澤大学出身だったことから、「握るのも食べるのもオール駒澤！」と大いに盛り上がったといい、カウンターでの仲むつまじい集合ショットも公開。
その後は２軒目へ移動し、行きつけのバーで酒を楽しんだというが、「しっかり飲んでまた酔っ払った」と告白。「またなんか約束したかな こわいよ〜」「趣味が支払いでよかった ぐふぇ〜」 とユーモアたっぷりつづり、ブログを締めくくった。
東とタレントの安めぐみは2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
東は駒澤大学法学部に社会人特別入試で2021年に入学し、タレント活動と並行して通学していたが、2024年に３年生で中退。その後も同級生らとの交流を続けていることをブログでつづっている。
この日、「オール駒澤！」と題してブログを更新。東は「駒澤大学の同級生と」と切り出し、社会人２年目の大学の友人らと食事に出かけたことを報告。「たまに会ってはご飯に行くのよね」と変わらぬ関係性を明かした。
訪れた店の大将も同じ駒澤大学出身だったことから、「握るのも食べるのもオール駒澤！」と大いに盛り上がったといい、カウンターでの仲むつまじい集合ショットも公開。
その後は２軒目へ移動し、行きつけのバーで酒を楽しんだというが、「しっかり飲んでまた酔っ払った」と告白。「またなんか約束したかな こわいよ〜」「趣味が支払いでよかった ぐふぇ〜」 とユーモアたっぷりつづり、ブログを締めくくった。
東とタレントの安めぐみは2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。