ものが少ない暮らしに憧れるものの、つい衝動買いをしてしまう人も多いはず。「ミニマリズムの価値観をもっていますが、好きなものをよく買う」と話すのは、50代の人気エッセイスト・小川奈緒さん。ここでは小川さんが「ちょうどよい量」をキープするために心がけることや、上手な手放し方を紹介します。※ この記事は『家で整う』（集英社クリエイティブ発行）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています【写真】ダイ