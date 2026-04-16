5月25日（月）発売の『cookpad plus（クックパッド プラス）』の2026年夏号、今回の付録はたっぷり入る大容量がうれしい【PEANUTS誕生75周年記念デザイン】スヌーピー 折りたためる 超BIG保冷バッグだ。＞＞＞スヌーピー 折りたためる 超BIG保冷バッグをチェック！（写真7点）ピーナッツ誕生75周年記念のアートがデザインされた、スヌーピーの保冷バッグが雑誌付録として初登場。ピーナッツ誕生75周年を記念した75メンバーが