【PEANUTS】『cookpad plus』2026年夏号付録は75周年記念デザインの折りたためる超BIG保冷バッグ
5月25日（月）発売の『cookpad plus（クックパッド プラス）』の2026年夏号、今回の付録はたっぷり入る大容量がうれしい【PEANUTS誕生75周年記念デザイン】スヌーピー 折りたためる 超BIG保冷バッグだ。
＞＞＞スヌーピー 折りたためる 超BIG保冷バッグをチェック！（写真7点）
ピーナッツ誕生75周年記念のアートがデザインされた、スヌーピーの保冷バッグが雑誌付録として初登場。ピーナッツ誕生75周年を記念した75メンバーが大集合した、ピーナッツのオールスターデザインのキュートな保冷バッグです。生地色はどんな装いにも合わせやすい淡いパールグレー。75のメンバーたちのそれぞれの表情を見ているだけでもほんわか癒される。
耐荷重は10kgあり、マチも十分あるためA3サイズも余裕で入る大きさ。2Lのペットボトルなら5本入る。ファスナーもついて、持ち手もラクに肩掛けできる長さとなっており、使いやすさを追求した仕様となっている。
スマートフォンなどを収納できる内ポケットは、ピーナッツ誕生75周年記念のロゴがプリント。このポケットへ向けて内側に全体をコンパクトに折りたたむだけで、スリムに持ち運部ことが可能だ。
実用的で、ついつい時間を忘れて見入ってしまいそうな記念デザインの保冷バッグ、ぜひお見逃しなく。
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ピーナッツ誕生75周年記念のアートがデザインされた、スヌーピーの保冷バッグが雑誌付録として初登場。ピーナッツ誕生75周年を記念した75メンバーが大集合した、ピーナッツのオールスターデザインのキュートな保冷バッグです。生地色はどんな装いにも合わせやすい淡いパールグレー。75のメンバーたちのそれぞれの表情を見ているだけでもほんわか癒される。
スマートフォンなどを収納できる内ポケットは、ピーナッツ誕生75周年記念のロゴがプリント。このポケットへ向けて内側に全体をコンパクトに折りたたむだけで、スリムに持ち運部ことが可能だ。
実用的で、ついつい時間を忘れて見入ってしまいそうな記念デザインの保冷バッグ、ぜひお見逃しなく。
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