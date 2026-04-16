死球の影響で投手専念も快挙達成…岩隈久志を超える新記録樹立の衝撃【MLB】ドジャース 8ー2 メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地でのメッツ戦に先発登板した。5年ぶりに投手専念となった一戦で、6回10奪三振1失点の快投を見せて今季2勝目をマーク。日本人先発投手として最長となる32回2/3連続自責点ゼロの金字塔を打ち立てた。圧倒的な支配力を誇る右腕の姿に、米識者