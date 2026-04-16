片山さつき財務相は14日、閣議後記者会見で日銀の金融政策に言及した赤沢亮正経済産業相に対し、高市早苗首相と片山氏が13日に「控えてほしい」と注意したと明白にした。 片山氏は「（金融政策は）経産相が担当ではないし、（政策金利の上げ下げといった）具体的な手法については、日銀に委ねられるべきだというのが法律上の立て付けだ」と指摘。赤沢氏の発言について「総理と私からも、昨日、（経済財政）諮問会議で赤沢さんが