巨人の三塚琉生が15日の2軍戦で豪快弾巨人の三塚琉生（るい）外野手が15日、静岡で行われたファーム・リーグのハヤテ戦に「9番・左翼」で出場すると2回に豪快な1号2ランを放った。パワー満載の一発に「めっちゃ飛ばしてる」とファンも驚愕している。2回2死一塁、野里慶士郎投手が投じた初球の直球が甘く入ってくると見逃さなかった。豪快なスイングで捉えた打球は高い弧を描いて右翼席で弾んだ。三塚は千葉県出身で桐生第一