本拠地・メッツ戦で5年ぶりにリアル二刀流を封印、投手専念する【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地のメッツ戦で今季3度目の先発マウンドに上がる。今季2勝目をかけたマウンドで、打者としては先発メンバーから外れた。「ジャッキー・ロビンソン・デー」でメジャーリーグの全選手が背番号42を着用する。大谷が投手に専念するのはエンゼルス時代