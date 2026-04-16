多賀少年野球クラブ・辻正人監督「パパコーチは“お手伝い”ではなく指導者」少年野球の現場で、パパコーチがボール拾いや草むしりなどの雑用に追われている光景は珍しくない。ただ、多賀少年野球クラブ（滋賀）の辻正人監督は「実にもったいない」と本音を吐露する。2018、19年の「高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント」で連覇を果たすなど、3度の全国制覇を誇る“学童野球の名将”は11日、野球育成