降雨で27分間中断も「グラウンドキーパーさんたちのおかげで成立できた」■ロッテ 9ー7 日本ハム（15日・ZOZOマリン）日本ハムは15日、ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ戦に7-9で敗れた。27分間の中断を含む雨中の乱打戦で3発を放つも勝利には結びつかなかったが、新庄剛志監督は「プロ野球選手は大変ですね、この雨の中。とりあえず怪我がなくてよかった」とまずは無事に試合を終えたことに安堵した。ロッテの西川史礁外