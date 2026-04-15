今季初登板のマラーが3失点、打線は広島・栗林から1点差に迫るも惜敗■広島 5ー2 中日（15日・バンテリンドーム）中日は15日、バンテリンドームで行われた広島戦に敗れ、今季初のカード勝ち越しはまたもお預けとなった。打線は広島の先発・栗林良吏投手の前に6回までわずか2安打と沈黙。終盤には同点の好機を作りながらもあと一本が出ず、本拠地にはため息が漏れた。先発のカイル・マラー投手は5回1/3を投げ5安打3失点の内容で