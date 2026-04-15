DeNAの古市尊が西武との2軍戦で2ランDeNAの古市尊捕手が15日、カーミニークフィールドで行われた西武との2軍戦で1号2ランを放った。昨年12月にFAで西武に入団した桑原将志外野手の人的補償として加入した23歳。待望の“プロ1号”は古巣からネット直撃の豪快弾となり、ファンも「ポジすぎる」と驚愕している。0-2の8回、2死二塁で迎えた第3打席で佐藤爽投手が投じた内角への140キロを振り抜いた。打球は高い弧を描いて左翼の防