ロッテ寺地のバットが真っ二つに■ロッテ ー日本ハム（15日・ZOZOマリン）15日にZOZOマリンスタジアムで行われたロッテー日本ハム戦でロッテの寺地隆成捕手のバットが折れて、球審の右肘付近に直撃するアクシデントが発生した。まさかのハプニングに球場は騒然となった。約10分の治療後、球審が交代する事態となった。初回の無死二塁、寺地は日本ハムの加藤貴之投手の内角への136キロのツーシームに詰まらされ、バットは真っ二