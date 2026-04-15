サノーは前日の試合、走塁時に左足を負傷し途中交代15日のプロ野球公示で、中日はミゲル・サノー内野手を出場選手登録から抹消し、クリスチャン・ロドリゲス内野手を登録した。再登録は25日以降となる。サノーは14日の広島戦の初回、右翼フェンス直撃の2点適時打を放ったが、その直後の走塁で左足を痛め、2回の守備から交代していた。3本塁打、8打点はともにチームトップの成績だっただけに、中日にとって大きな痛手となる。