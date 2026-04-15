ピンチを封じた山本由伸のスプリット【MLB】ドジャース 2ー1 メッツ（日本時間15日・ロサンゼルス）試合の行方を左右する“勝負所”を伝家の宝刀で切り抜けた。ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、本拠地で行われたメッツ戦に先発登板。7回のピンチで投じた魔球にファンは「こんな球打てるかよっ」「芸術的だ」と熱視線を送った。山本の集中力が高まった。同点の7回に迎えた2死一、二塁のピンチ。失点が許されな