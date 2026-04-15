タカラトミーより、液晶画面の中のキャラクターと直接触れ合っているかのように遊べる、 ”ぷに触感” 液晶トイ「ぷにコミュ」を2026年6月から新たに展開される。＞＞＞「ぷにコミュ」や液晶画面イメージをチェック！（写真21点）本商品は、累計出荷数245万個を突破した新 ”触感” 液晶お世話トイ「ぷにるんず」の ”ぷにぷに” とした触感を、日常の中で幅広い世代にお楽しみいただけるよう、キーチェーン付きの持ち運びやすいサ