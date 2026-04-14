先着4万人限定の特製パーカー目当てに長蛇の列【MLB】ドジャース 4ー0 メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャースは13日（日本時間14日）、本拠地でのメッツ戦を「ハローキティ・ナイト」として開催した。特製グッズ目当てのファンが殺到し、球場周辺は大渋滞となるなど異例の熱気に包まれた。この熱狂ぶりに対し、地元放送局の解説者も大谷翔平投手のグッズ配布日をも超える「悪夢」だと驚きの声を上げている。この日は