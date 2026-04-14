今季は打率.308と好調も…左腕を理由にスタメン落ちドジャースのキム・ヘソン内野手は13日（日本時間14日）、本拠地でのメッツ戦で先発ラインナップから外れた。この采配に対し、韓国メディアからは過酷な処置だといったデーブ・ロバーツ監督への反発の声が上がっており、指揮官の判断を“断罪”している。キムは前日12日（同13日）の3回に訪れた。キムは無死一塁の場面で右腕デグロムと対峙し、内角低めのスライダーを見送っ