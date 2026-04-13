「グラウンドの熱気をすぐそばで感じながら」ドジャースは10日（日本時間11日）からの本拠地でのレンジャーズとの3連戦を2勝1敗で終えた。大谷翔平投手は11日（同12日）に4号の先頭打者弾を放っているが、日本の大物女優が観戦を報告。ファンからは「羨ましい」といった声があがっていた。自身のインスタグラムで報告したのは歌手で女優の夏木マリさん。一塁側スタンドのグラウンドに近い席で観戦していたようで、目の前にいる