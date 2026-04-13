僕らは、多分、信頼されている！行ってまいりました「Yuzuru Hanyu “REALIVE” an ICE STORY project」へ。そこには手を叩いて爆笑するエンタメ精神あふれる第1部「REALIVE」と、新たなアイスストーリー4th「WHITE...」へとつながる前日譚「Prequel:Before the WHITE」のみを演じる第2部という、驚くような展開が待っていました。固定観念の外にある、そう言ってもいい構成でした。第1部「REALIVE」は想像を超える楽しさではあり