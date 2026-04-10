（須藤駿介アナウンサー）静岡献立予報 ！スーパーで聞いたお買い得な食材を値段とそして簡単レシピも合わせてご紹介していきますよ今日もですね 田子重西中原店の増田店長にいろいろとおすすめの食材を聞いてきました今日のおすすめ食材はズバリ 「イワシ」でございます（松浦悠真気象予報士）なるほど 今日はお魚ですね（須藤駿介アナウンサー）そうなんですよ 日本海側で今年は特に豊漁だということで