富士通クライアントコンピューティング（FCCL）は、FMVアクセサリー製品の新ラインナップとして、磁気スイッチ方式を採用した高性能コンパクトキーボード「FMV Keyboard X」のクラウドファンディングを開始しました。クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて、2026年4月8日より受付を開始しています。 「FMV Keyboard X」 記事のポイント 打鍵感や静音性にこだわる人に最適なキーボードがクラウドファンディ