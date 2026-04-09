サントリービバレッジ&フードは、新たな成長戦略「新価値創造プロジェクト」を始動し、国内第1弾商品として“飲むサプリ”シリーズ「ロコモアWATER」「セサミン1000」(いずれも一般食品)を4月14日に発売する。従来の飲料カテゴリーの枠を超え、日常生活の中で手軽においしく栄養を取れる健康習慣の新たな選択肢を提供する。同プロジェクトでは、重点領域として「ウエルネスケア」と「ムードシフト」の2軸を設定。国内では水分