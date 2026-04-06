「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムールは、『たたむデスク ワゴンタイプ』の販売を開始した。■ふだんは収納ラック、仕事のときだけデスク人気の「たたむデスク」シリーズから、収納力と機動性をプラスしたワゴンタイプが新登場した。普段はオシャレに魅せるマガジンラックとして空間になじみ、必要な時にはパッと広げてワークデスクに早変わり。スぺパな暮らしに最適な2W