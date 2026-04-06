収納もデスクも、これ一台！たためば収納ワゴンになる、2WAY家具
「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムールは、『たたむデスク ワゴンタイプ』の販売を開始した。
■ふだんは収納ラック、仕事のときだけデスク
人気の「たたむデスク」シリーズから、収納力と機動性をプラスしたワゴンタイプが新登場した。普段はオシャレに魅せるマガジンラックとして空間になじみ、必要な時にはパッと広げてワークデスクに早変わり。スぺパな暮らしに最適な2WAY家具だ。
■住宅狭小化時代に合ったスぺパ家具
〇スパパとは？
スぺパとは、「スペースパフォーマンス」の略で、限られた空間を最大限に活用するための設計や工夫を指す言葉。“スぺパ”を良くする暮らし方・過ごし方が近年注目されている。
■デスク⇔ラック 2WAYのスマート切り替え
くるっと回して、天板を立てるだけ。利便性の高いラックから作業デスクに瞬時に切り替えられる。日常はお洒落ラックとして生活感を隠し、必要なときだけワークスペースを確保する。
■ワークスペース×DESK
天板を広げると約60×60cmに。PC作業や書き物にも十分な広さがある。また、奥行きがあるため、1人用ダイニングテーブルとしても使えるサイズ感だ。
■魅せる空間×RACK
アンティーク家具を思わせるオーク風素材 × ブラックスチール。温かみと重厚感のあるデザインで落ち着きある上質空間を演出する。雑誌を並べれば、まるでショップのようなディスプレイに。デスク内部にもA4サイズが収まる大容量の収納スペースがある。
■たたむのも、移動するのもスマートに
デスクの開閉は工具不要のシンプル設計だ。さらに本体下部には外から見えない隠しキャスターを採用し、インテリア性を損なうことなく、スムーズな移動を叶える。
■流れるようなたたむ動作
たたみ方は、天板を持ち上げながら左右の脚をたたんで天板を下げるだけだ。シンプルなコの字型金具を採用しているので構造を簡略化することで、スムーズな開閉とパーツ不具合の軽減を実現した。また、閉じた際に脚部に隙間ができる設計で、指を挟みにくい安心仕様だ。
■デザインを重視した隠しキャスター設計
キャスターは外から見えない隠し仕様。すっきりとした佇まいを保ちながら、手軽に移動できる機動性を備えている。
■スムーズな動きでくるっと切り替え
掃除や模様替えもスムーズに移動でき、重たい家具を持ち上げる必要はない。デスクからマガジンラックへの切り替えも、キャスター付きでくるっと簡単だ。
■A4対応の大容量可変棚ですっきり収納
A4サイズが収まる大容量設計。棚の高さは調節可能なので、書類や仕事道具はもちろん、生活用品やキッチン周りの収納にも対応します。収納と作業スペースを1台にまとめられる、使い勝手の良い設計だ。
■暮らしに合わせて、かたちを変える
■「たたむデスク ワゴンタイプ」
■ITライフハック
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人気の「たたむデスク」シリーズから、収納力と機動性をプラスしたワゴンタイプが新登場した。普段はオシャレに魅せるマガジンラックとして空間になじみ、必要な時にはパッと広げてワークデスクに早変わり。スぺパな暮らしに最適な2WAY家具だ。
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〇スパパとは？
スぺパとは、「スペースパフォーマンス」の略で、限られた空間を最大限に活用するための設計や工夫を指す言葉。“スぺパ”を良くする暮らし方・過ごし方が近年注目されている。
■デスク⇔ラック 2WAYのスマート切り替え
くるっと回して、天板を立てるだけ。利便性の高いラックから作業デスクに瞬時に切り替えられる。日常はお洒落ラックとして生活感を隠し、必要なときだけワークスペースを確保する。
■ワークスペース×DESK
天板を広げると約60×60cmに。PC作業や書き物にも十分な広さがある。また、奥行きがあるため、1人用ダイニングテーブルとしても使えるサイズ感だ。
■魅せる空間×RACK
アンティーク家具を思わせるオーク風素材 × ブラックスチール。温かみと重厚感のあるデザインで落ち着きある上質空間を演出する。雑誌を並べれば、まるでショップのようなディスプレイに。デスク内部にもA4サイズが収まる大容量の収納スペースがある。
■たたむのも、移動するのもスマートに
デスクの開閉は工具不要のシンプル設計だ。さらに本体下部には外から見えない隠しキャスターを採用し、インテリア性を損なうことなく、スムーズな移動を叶える。
■流れるようなたたむ動作
たたみ方は、天板を持ち上げながら左右の脚をたたんで天板を下げるだけだ。シンプルなコの字型金具を採用しているので構造を簡略化することで、スムーズな開閉とパーツ不具合の軽減を実現した。また、閉じた際に脚部に隙間ができる設計で、指を挟みにくい安心仕様だ。
■デザインを重視した隠しキャスター設計
キャスターは外から見えない隠し仕様。すっきりとした佇まいを保ちながら、手軽に移動できる機動性を備えている。
■スムーズな動きでくるっと切り替え
掃除や模様替えもスムーズに移動でき、重たい家具を持ち上げる必要はない。デスクからマガジンラックへの切り替えも、キャスター付きでくるっと簡単だ。
■A4対応の大容量可変棚ですっきり収納
A4サイズが収まる大容量設計。棚の高さは調節可能なので、書類や仕事道具はもちろん、生活用品やキッチン周りの収納にも対応します。収納と作業スペースを1台にまとめられる、使い勝手の良い設計だ。
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