新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA NEWSチャンネル」にて厳選したエンタメ情報をお届けしているニュース番組『ABEMAエンタメ』を放送中。このたび同番組内の密着企画「NO MAKE」で、『アメトーーク！』の「40歳過ぎてバイトやめられない芸人」が放送されてから５年が経ち、50歳を迎えた現在も変わらずアルバイトで生計を立てながらお笑いの夢を追い続けるピン芸人・TAIGAの“イマ”に独占密着。この模様は「ABEMA