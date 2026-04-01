50歳のバイト掛け持ち芸人TAIGAが明かすリアルな家計事情
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA NEWSチャンネル」にて厳選したエンタメ情報をお届けしているニュース番組『ABEMAエンタメ』を放送中。このたび同番組内の密着企画「NO MAKE」で、『アメトーーク！』の「40歳過ぎてバイトやめられない芸人」が放送されてから５年が経ち、50歳を迎えた現在も変わらずアルバイトで生計を立てながらお笑いの夢を追い続けるピン芸人・TAIGAの“イマ”に独占密着。この模様は「ABEMA」にて全編無料配信中。
７歳と４歳の子どもを育てる一家の大黒柱であるTAIGA。コロナ禍で仕事が激減したことを機に「時間の融通がきくから」と始めたUber Eatsの配達員だが、現在は長男や次男を学校や保育園へ送る合間の時間も惜しんで配達に奔走。この日も朝６時から長男を小学校に送るまでの時間に配達へと向かい、１時間の稼ぎは620円。それでも「１円でも稼いでおかないと、子どもたちにかかるお金考えたら、『今日はいいかな』とはできない」と切実なリアルを語る。芸人としての収入が少なく「８割Uber、２割芸人」と語る現状の中、TAIGAの生活を支えているのはスーパーマーケットでパートに出る妻の存在。「体もあまり強くないのにパートに行って頑張ってくれているので、専業主婦にしてあげたい」と妻への感謝を述べつつ、「お金がもう少しあれば次男もスイミングやらせてあげられるけど……」「子どもからやりたいって言い出した意欲はかってあげたい。でも、さらに8,800円か。きついな……２人合わせて１万７000円か」とリアルな家計の悩みを吐露する場面も。それでも今の生活を続ける理由について「好きなことをして、食えなかったらバイトしてでも、好きなことを続けた方が楽しい」「目標があるし、やりがいがある」と芸人としての矜持をのぞかせる。
持ち前のアニキ肌でお笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーやぺこぱなど、多くの後輩芸人から慕われているTAIGA。下積み時代にショーパブで腕を磨き合ったお笑いコンビ・オードリーとは現在も親交が続いており、若林正恭が休養を発表した際にも連絡をしたとか。「（若林が）『大丈夫です。今声出せないだけで休めば大丈夫だと聞いてるんで』って、やり取りはしてました」と気遣う関係性を明かした。さらに、「若林は芸人しか知らないできてるから、一般常識が自分には出来てないって理解してる」と切り出したTAIGAは、若林が結婚前に妻の実家へ挨拶に行く際のエピソードも披露。「あいつは人見知りで、大人しくしてる方がダメなのかなと思ってた」としつつ、「『はじめましてお父さん、いい服着てますね』なんて回してたら、そっちの方が気に入らねぇよ。『やめた方がいいよ、回そうなんて』って」と売れっ子芸人に対しても真っ向から“愛のダメ出し”をしたことを告白。後輩の不器用な一面を思いやる深い絆を見せた。
仲間たちからは頼られるも、なかなか仕事が増えない中、芸人を辞めようと考えたこともあるというTAIGAだが、それを踏みとどまらせたのも芸人仲間の存在。「オードリーとかぺこぱとか、僕の名前を面白がっていっぱい出してくれている人たちが『売れてほしい』『売れさせてあげたい』って、すごく思いが伝わってくる。そういう人たちに恩返しがしたい」「自分の番組も持ちたい」と言う。
そして、密着では観客６人のライブで全力のステージを見せるTAIGAの姿も。「愛する奥さんがいて、愛する子どもたちがいて、毎日過ごせる。こんな幸せない」と家族への愛を語った一方、「お客さんがドーンとウケた時の快感。いろんな仕事をしてきましたけど、あれに代わる喜びはない」と芸人として幸せを語った。密着の模様は「ABEMA」にて無料で視聴可能。
（C）AbemaTV, Inc.
持ち前のアニキ肌でお笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーやぺこぱなど、多くの後輩芸人から慕われているTAIGA。下積み時代にショーパブで腕を磨き合ったお笑いコンビ・オードリーとは現在も親交が続いており、若林正恭が休養を発表した際にも連絡をしたとか。「（若林が）『大丈夫です。今声出せないだけで休めば大丈夫だと聞いてるんで』って、やり取りはしてました」と気遣う関係性を明かした。さらに、「若林は芸人しか知らないできてるから、一般常識が自分には出来てないって理解してる」と切り出したTAIGAは、若林が結婚前に妻の実家へ挨拶に行く際のエピソードも披露。「あいつは人見知りで、大人しくしてる方がダメなのかなと思ってた」としつつ、「『はじめましてお父さん、いい服着てますね』なんて回してたら、そっちの方が気に入らねぇよ。『やめた方がいいよ、回そうなんて』って」と売れっ子芸人に対しても真っ向から“愛のダメ出し”をしたことを告白。後輩の不器用な一面を思いやる深い絆を見せた。
仲間たちからは頼られるも、なかなか仕事が増えない中、芸人を辞めようと考えたこともあるというTAIGAだが、それを踏みとどまらせたのも芸人仲間の存在。「オードリーとかぺこぱとか、僕の名前を面白がっていっぱい出してくれている人たちが『売れてほしい』『売れさせてあげたい』って、すごく思いが伝わってくる。そういう人たちに恩返しがしたい」「自分の番組も持ちたい」と言う。
そして、密着では観客６人のライブで全力のステージを見せるTAIGAの姿も。「愛する奥さんがいて、愛する子どもたちがいて、毎日過ごせる。こんな幸せない」と家族への愛を語った一方、「お客さんがドーンとウケた時の快感。いろんな仕事をしてきましたけど、あれに代わる喜びはない」と芸人として幸せを語った。密着の模様は「ABEMA」にて無料で視聴可能。
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