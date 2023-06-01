【その他の画像・動画等を元記事で観る】 木村拓哉がブランドアンバサダーを務めるゴルフアパレルブランド“MARK & LONA（マーク＆ロナ）”の新CM『LEGACY OF THE ICON』編が、3月31日よりCM特設サイト他で公開された。 ■CM特設サイトではメイキング映像なども公開 新CM 『LEGACY OF THE ICON』編は、「4つの魂が交わる場所。そこに、ゴルフという詩（うた）がうまれる」という木村のナレーションで始ま