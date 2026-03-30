サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、540度回転コネクタで向きを自在に調整でき、充電や接続をもっと快適にする変換アダプタケーブル2製品「500-USB101」「500-USB102」を発売した。■向きを気にせず、思いのままに使える左右180度＋水平360度の合計540度回転に対応する。USB-Cコネクタの向きを細かく調整できるため、デスク上はもちろん、壁際やソファ、ベッド周りなど限られたスペースでもス