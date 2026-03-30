（左）アメリカ人YouTuberのニックさんと（右）中国人YouTuberのポーちゃん世界の覇権を争う超大国、アメリカと中国。それぞれの国出身で、日本で活躍するYouTuberのアメリカ人のニックさんと中国人のポーちゃんによるトップ会談が開幕です！【画像】専門学校の先輩後輩でコラボも多いニックさんとポーちゃん＊＊＊【中国のお金持ちはアメリカを目指す！】アメリカ出身で『ニック兄さんand高桑』を運営するニックさん、そして