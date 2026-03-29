広島は4年ぶり開幕3連勝■広島 1ー0 中日（29日・マツダスタジアム）広島・栗林良吏投手が29日、マツダスタジアムで行われた中日戦でプロ初先発を1安打完封で飾った。95球の無四死球で、100球以内で完封する“マダックス”を達成した。9回は最後の打者を板山を139キロのカットボールで空振り三振に仕留めると、右手でガッツポーズを作って吠えた。わずか95球の完封勝利となった。7回までは1人の走者も許さない完全投球。8回