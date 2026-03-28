魚を食べるとき、あなたはどんな調理法が好きだろうか？刺身、塩焼き、煮付け……日本には魚を美味しく食べるための調理法が数えきれないほどあるが、その中でも「粕漬け」はひと際奥深い味わいを持つ調理法だ。酒粕に漬け込むことで生まれる独特の香りと甘み、そして魚本来の旨みが凝縮されたその味わいは、一度食べたら忘れられない。そんな粕漬けの魚を名古屋で食べるなら、ぜひ訪れてほしいのが今回ご紹介するお店「鈴波（すず