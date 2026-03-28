2026年3月27日、東京・新宿ピカデリーにて『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』の公開初日舞台挨拶が行われた。ステージには、澄んだ歌声で主題歌を担当した木村佳乃さんと、赤いレール点検車「ウィンストン」役を務めたイモトアヤコさんが登壇。プライベートでもママ友として親交の深い二人は、ステージ上でも息ぴったり！木村さんの独特な子育てエピソードや、イモトさんの衝撃的な勘違いなど、