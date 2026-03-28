木村佳乃＆イモトアヤコの“ママ友コンビ”が爆笑トーク！まさかの“配役勘違い”エピソードも飛び出した『映画 きかんしゃトーマス』舞台挨拶をレポート
2026年3月27日、東京・新宿ピカデリーにて『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』の公開初日舞台挨拶が行われた。ステージには、澄んだ歌声で主題歌を担当した木村佳乃さんと、赤いレール点検車「ウィンストン」役を務めたイモトアヤコさんが登壇。プライベートでもママ友として親交の深い二人は、ステージ上でも息ぴったり！木村さんの独特な子育てエピソードや、イモトさんの衝撃的な勘違いなど、会場が笑いに包まれた当日の様子を徹底レポート。シリーズ初のミュージカル作品となる本作の魅力を、二人のパワフルなトークと共にお届けする。
【写真】二人が登場すると、会場は大きな拍手と歓声に包まれた
■「必死に声を絞り出した」木村佳乃の主題歌秘話＆イモトが陥った“配役の罠”⁉
大きな拍手とともに会場に現れた木村さんとイモトさん。主題歌「みんなでひとつになる！」を担当した木村さんは、「小さいころは絵本で大好きだったきかんしゃトーマスの世界に関われてうれしい」と笑顔を見せるも、歌唱には意外な苦労があった様子。普段は大好きなテレサ・テンさんや今井美樹さんの曲を歌うという木村さんだが、今回の曲は「私には少しキーが高めで、必死に声を絞り出した」と告白。イモトさんからは「カラオケ、よく一緒に行くんですよ(笑)。でもその時に聞くテレサ・テンとは違う、心に響く素晴らしい歌声でした！」と絶賛され、照れ笑いを浮かべていた。
一方、赤いレール点検車のウィンストンの声を演じたイモトさんは、アフレコ前に驚愕の勘違いをしていたことを暴露！「なんでかわかんないんですけど、自分はトップハム・ハット卿の役だと思い込んでしまって…、おじさんの低い声を猛練習してたんです」と明かすと、会場からは爆笑が。木村さんからは「アヤコちゃん！ちゃんと資料を読みなさい(笑)」と、劇中のハット卿さながらの愛あるお叱り(⁉)が飛ぶ場面も。結局、ウィンストンも男性の声だったため練習は活かされたと言うが、イモトの「私って、“おじさん”のイメージなんだ…と思ってショックだった」というボヤきが、観客の笑いを誘っていた。
■「せめて早歩きにして！」木村佳乃流・ポジティブ育児にイモト脱帽
トークがママ友ならではのプライベートな話題におよぶと、イモトさんが木村さんの家で目撃した衝撃の光景をリーク！家の中を激しく走り回る娘さんたちに対し、木村さんが放った注意の言葉は「走っちゃダメ」ではなく、「せめて早歩き！」だったという。「全否定せずに速度を緩めればOKという、佳乃さんのあのおおらかさが素晴らしい」とイモトさんが感心すると、木村さんは「走るのをやめさせるのは無理だけど、危ないからねぇ(笑)」と、母としてのリアルすぎる妥協案を語り、会場のパパ・ママたちから大きな共感と笑いを得ていた。
また、劇中でトーマスたちが直面する困難にちなみ、「ママをやっていて思いがけないピンチに遭遇したことは？」という質問が飛ぶと、木村さんは「数えきれないくらいあるんですけど…」と前置きしつつ、多くの親が共感する「行事直前の発熱」について言及。「楽しみにしていたイベントのときに限って、パッと発熱しちゃう。本人はがっかりしちゃうけれど、こればかりはどうしようもない」と、ママとしての切ない胸の内を吐露。
対するイモトさんも、雪の降る地元・鳥取でそり遊びをしていた際のエピソードを披露。目の前に現れたかなりの急坂を前に、イモトさんが思わず滑るのを躊躇してしまったところ、4歳の息子から「ママ、チャレンジ精神だよ」と諭されてしまったのだとか！「カメラも回ってないのに頑張って滑って、腰をやっちゃいました…」と、息子さんの成長に圧倒されつつも、現在進行形の腰痛ピンチを明かして会場を沸かせた。
■大人もタジタジ！キッズたちの“トーマス愛”が爆発した超高速回答クイズ大会
イベント後半には、スクリーンを使った「誰かわかるかなクイズ」を実施。人気キャラクターの体の一部が映し出されたり、シルエットがゆがんで現れたりすると、客席の子どもたちは即座に反応。登壇者の二人よりも早く「パーシー！」「ブルーノ！」と元気な声が飛び交う様子に、木村さんは「やっぱり若いってすごい！みんなのトーマス愛がわかったよ」と目を細めていた。
さらに会場を驚かせたのが、山登りのエピソード。世界中を飛び回るイモトさんが「最近、息子と一緒に初めて山に登りました」と明かすと、それに応じるように客席の男の子が「やったことある！富士山！」と元気よく回答。これには世界の山々を制してきた百戦錬磨のイモトさんも「えぇーっ⁉すごい！何歳⁉」と本気で驚愕し、「6歳！」との返答に木村さんと二人でタジタジになる一幕もあった。最後は、全員で「3、2、1、出発進行〜！」の掛け声を合図に点灯式が行われ、会場全体は温かな一体感に包まれた。
■ピンチも歌えば楽しくなる！この春は親子でソドー島音楽祭へ出発
「一人で頑張るのも大事だけど、お友達と協力し合えばピンチも楽しく乗り越えられる。そんなすてきなメッセージが詰まった映画」と木村さんが語るとおり、本作はトラブルや困難を「音楽」の力で乗り越えていく物語だ。イモトさんも「映画館で声を出してみんなで歌える、とにかく楽しい作品」と太鼓判を押す。
新学期や新しい環境への一歩にドキドキしている子どもたち、そして日々育児という名の「ピンチ」と戦っている親世代にこそ、この映画のポジティブなエネルギーは届くはず。この春は家族そろって劇場を訪れ、トーマスたちと一緒に声を合わせて歌い、最高の思い出を作ってほしい。
取材・文＝水島彩恵
撮影＝齋藤ジン
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Gullane (Thomas) Limited.
■「必死に声を絞り出した」木村佳乃の主題歌秘話＆イモトが陥った“配役の罠”⁉
大きな拍手とともに会場に現れた木村さんとイモトさん。主題歌「みんなでひとつになる！」を担当した木村さんは、「小さいころは絵本で大好きだったきかんしゃトーマスの世界に関われてうれしい」と笑顔を見せるも、歌唱には意外な苦労があった様子。普段は大好きなテレサ・テンさんや今井美樹さんの曲を歌うという木村さんだが、今回の曲は「私には少しキーが高めで、必死に声を絞り出した」と告白。イモトさんからは「カラオケ、よく一緒に行くんですよ(笑)。でもその時に聞くテレサ・テンとは違う、心に響く素晴らしい歌声でした！」と絶賛され、照れ笑いを浮かべていた。
一方、赤いレール点検車のウィンストンの声を演じたイモトさんは、アフレコ前に驚愕の勘違いをしていたことを暴露！「なんでかわかんないんですけど、自分はトップハム・ハット卿の役だと思い込んでしまって…、おじさんの低い声を猛練習してたんです」と明かすと、会場からは爆笑が。木村さんからは「アヤコちゃん！ちゃんと資料を読みなさい(笑)」と、劇中のハット卿さながらの愛あるお叱り(⁉)が飛ぶ場面も。結局、ウィンストンも男性の声だったため練習は活かされたと言うが、イモトの「私って、“おじさん”のイメージなんだ…と思ってショックだった」というボヤきが、観客の笑いを誘っていた。
■「せめて早歩きにして！」木村佳乃流・ポジティブ育児にイモト脱帽
トークがママ友ならではのプライベートな話題におよぶと、イモトさんが木村さんの家で目撃した衝撃の光景をリーク！家の中を激しく走り回る娘さんたちに対し、木村さんが放った注意の言葉は「走っちゃダメ」ではなく、「せめて早歩き！」だったという。「全否定せずに速度を緩めればOKという、佳乃さんのあのおおらかさが素晴らしい」とイモトさんが感心すると、木村さんは「走るのをやめさせるのは無理だけど、危ないからねぇ(笑)」と、母としてのリアルすぎる妥協案を語り、会場のパパ・ママたちから大きな共感と笑いを得ていた。
また、劇中でトーマスたちが直面する困難にちなみ、「ママをやっていて思いがけないピンチに遭遇したことは？」という質問が飛ぶと、木村さんは「数えきれないくらいあるんですけど…」と前置きしつつ、多くの親が共感する「行事直前の発熱」について言及。「楽しみにしていたイベントのときに限って、パッと発熱しちゃう。本人はがっかりしちゃうけれど、こればかりはどうしようもない」と、ママとしての切ない胸の内を吐露。
対するイモトさんも、雪の降る地元・鳥取でそり遊びをしていた際のエピソードを披露。目の前に現れたかなりの急坂を前に、イモトさんが思わず滑るのを躊躇してしまったところ、4歳の息子から「ママ、チャレンジ精神だよ」と諭されてしまったのだとか！「カメラも回ってないのに頑張って滑って、腰をやっちゃいました…」と、息子さんの成長に圧倒されつつも、現在進行形の腰痛ピンチを明かして会場を沸かせた。
■大人もタジタジ！キッズたちの“トーマス愛”が爆発した超高速回答クイズ大会
イベント後半には、スクリーンを使った「誰かわかるかなクイズ」を実施。人気キャラクターの体の一部が映し出されたり、シルエットがゆがんで現れたりすると、客席の子どもたちは即座に反応。登壇者の二人よりも早く「パーシー！」「ブルーノ！」と元気な声が飛び交う様子に、木村さんは「やっぱり若いってすごい！みんなのトーマス愛がわかったよ」と目を細めていた。
さらに会場を驚かせたのが、山登りのエピソード。世界中を飛び回るイモトさんが「最近、息子と一緒に初めて山に登りました」と明かすと、それに応じるように客席の男の子が「やったことある！富士山！」と元気よく回答。これには世界の山々を制してきた百戦錬磨のイモトさんも「えぇーっ⁉すごい！何歳⁉」と本気で驚愕し、「6歳！」との返答に木村さんと二人でタジタジになる一幕もあった。最後は、全員で「3、2、1、出発進行〜！」の掛け声を合図に点灯式が行われ、会場全体は温かな一体感に包まれた。
■ピンチも歌えば楽しくなる！この春は親子でソドー島音楽祭へ出発
「一人で頑張るのも大事だけど、お友達と協力し合えばピンチも楽しく乗り越えられる。そんなすてきなメッセージが詰まった映画」と木村さんが語るとおり、本作はトラブルや困難を「音楽」の力で乗り越えていく物語だ。イモトさんも「映画館で声を出してみんなで歌える、とにかく楽しい作品」と太鼓判を押す。
新学期や新しい環境への一歩にドキドキしている子どもたち、そして日々育児という名の「ピンチ」と戦っている親世代にこそ、この映画のポジティブなエネルギーは届くはず。この春は家族そろって劇場を訪れ、トーマスたちと一緒に声を合わせて歌い、最高の思い出を作ってほしい。
取材・文＝水島彩恵
撮影＝齋藤ジン
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(C) 2026 Gullane (Thomas) Limited.