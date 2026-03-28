新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、新作アニメTVアニメ『Fate/strange Fake』を最終回放送翌日の３月29日（日）午後３時より初めて全話無料一挙放送する。 TVアニメ『Fate/strange Fake』は、成田良悟による小説を原作とした、“偽りの聖杯戦争”を描くFateシリーズのスピンオフ作品。アメリカ合衆国・スノーフィールドで発生した異質な聖杯戦争を舞台に、数多のマスターとサーヴァントたちが入り乱れる予測不能なバトル