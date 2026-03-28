四国放送杯西日本高校サッカーフェスティバルの決勝が27日、板野町で行われ、徳島商業と川島が対戦しました。大会のトップリーグには県内外から21の高校が出場。決勝はオレンジのユニフォーム徳島商業と青のユニフォーム川島の対戦です。前半26分、徳島商業がロングフィードから相手の反則を誘い、PKを獲得。落ち着いてキーパーの逆をつき先制します。1対0のまま迎えた後半キックオフ直