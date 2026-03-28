ウルトラマンシリーズ60周年を記念して、超特報！プロモーション映像と、新ビジュアルが公開された。1966年7月10日、ウルトラマンはテレビに初めてその姿を現した。以来、常に時代と共に歩み、時に心を揺さぶり、「勇気」「希望」「思いやり」をお届けしてきたウルトラマンシリーズは、2026年に放送開始60周年を迎える。この歴史的な節目を記念した「ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト」が展開中。 長年応援してくださってい