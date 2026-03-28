元乃木坂46の齋藤飛鳥さんが始球式■ソフトバンク 6ー5 日本ハム（27日・みずほPayPayドーム）豪快フォームからの投球にファンが虜になった。元乃木坂46の齋藤飛鳥さんが27日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク-日本ハムの開幕戦で始球式に登場。大役を務めた人気女優に「やだぁ可愛すぎる」「最高じゃないか」と喜ぶファンが目立った。背番号「310」のユニホームを着用した齋藤さんがグラウンドに姿を現すと、スタン