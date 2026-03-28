腰痛で別メニュー「怪我をしてしまったらスパッと切られる」DeNAやロッテで活躍し、今年のオフにメキシカンリーグのサルティーヨ・サラペメーカーズに移籍した国吉佑樹投手は26日（日本時間27日）に自身のインスタグラムを更新し、球団からリリースされたことを発表した。同日、Full-Countの取材に応じ、非情な通告を受けた背景やこれからに向けての思いを語った。「今はこっちの夜8時半くらいです。もう食事を終えて外を歩いて