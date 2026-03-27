加熱式たばこ「IQOS ILUMA」シリーズ専用たばこスティック「SENTIA」で初となるカプセル搭載製品「センティア パープル カプセル」が、4月6日よりコンビニエンスストアを含む全国のたばこ取扱店にて順次発売されます。3月25日に行われたメディア向け体験会では、国際スペシャルティコーヒー鑑定士の岩崎泰三さんが、スーパーやコンビニの材料だけで手軽に作れる3種のアレンジコーヒーレシピを披露。「SENTIA」の魅力をさらに引