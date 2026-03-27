元NMB48の上西怜さんが、2026年4月2日(木)に自身初となるコスプレ写真集『#れーちゃんこれくしょん』を発売する。ファッション誌『S Cawaii!』のレギュラーモデルとして活躍する中、誌面で連載していたコスプレ企画が一冊にまとまった本作。コロナ禍で始めたというコスプレが大きな形になった今、その裏側や撮影への思いを語ってもらった。【写真】「『レモネードの擬人化ってこういうことか！』って思いました」元NMB48の上西怜さ