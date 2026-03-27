元NMB48上西怜、初のコスプレ写真集を発売「やってみたかったことを全部詰め込みました」
元NMB48の上西怜さんが、2026年4月2日(木)に自身初となるコスプレ写真集『#れーちゃんこれくしょん』を発売する。ファッション誌『S Cawaii!』のレギュラーモデルとして活躍する中、誌面で連載していたコスプレ企画が一冊にまとまった本作。コロナ禍で始めたというコスプレが大きな形になった今、その裏側や撮影への思いを語ってもらった。
【写真】「『レモネードの擬人化ってこういうことか！』って思いました」
■「打ち合わせを重ねて、衣装も含めて『どんなコスプレをしたいか』をしっかり考えました」
――コスプレ写真集が決まったときの気持ちを教えてください。
コロナ禍のときに、自分で何かできることを見つけたいなと思って、SNSでコスプレを始めたんです。そこから連載につながって、さらに写真集まで出せるとは思ってなかったので、本当にすごくうれしかったです。
――最初は軽い気持ちで始めたものが、ここまで大きくなったんですね。
そうですね。「とりあえず何かやってみよう」と思って投稿したのがきっかけで、反響もよかったので、少しずつ続けるようになりました。
――最初に挑戦したコスプレは？
最初は『SPY×FAMILY』のヨルさんをやりました。アーニャをやっている人が多かったんですけど、自分がやるならヨルさんかなって。スリットも入っていてちょっとセクシーですし、自分らしさを出せるんじゃないかなと思って選びました。
――今回の写真集では、新たに挑戦したコスプレも多いそうですね。
はい。ほぼ全部、この写真集のために新しく撮り下ろしました。最後のページに連載のアザーカットが少し入っているくらいで、それ以外は全部新しく撮影しています。打ち合わせを重ねて、衣装も含めて「どんなコスプレをしたいか」をしっかり考えました。
――どんなコンセプトで作り上げていったんですか？
本当に「自分がやってみたかったコスプレ」を選びました。イチから衣装を作っていただいたものもあって、自分の理想をぎゅっと詰め込んだ写真集になっています。
――男装も収録されているのは驚きでした。
ずっとやってみたかったんです。自分の顔的に、かわいいキャラよりも男装のほうが似合うんじゃないかなって思っていたんですけど、これまでは「せっかくならかわいいのをやりたい」と思って挑戦していなくて。今回は写真集なので、思い切ってやってみました。
――エルフのコスプレも印象的です。
エルフは、わかりやすく“きれいなお姉さん”で神秘的な雰囲気に仕上げてもらいました。黒バニーもセクシーなんですけど、それとはまた違った魅力が見られると思います。
――レモネードの擬人化というユニークな衣装もありますね。
はい、イチから作っていただいた衣装なんですけど、最初に見たとき「めちゃくちゃかわいい！」って思いました。自分がイメージしていた画像を送ったり、言葉で伝えたりしたんですが、それ以上の仕上がりで。「レモネードの擬人化ってこういうことか！」って思いました。
■「今の自分だからこそ似合う、大人っぽくてセクシーな衣装にも挑戦しました」
――衣装やメイクでこだわったポイントは？
上西怜らしさも出しつつ、それぞれの衣装に合ったメイクを意識しました。こんなにたくさんのコスプレを一度に撮影するのが初めてだったので、どうやって変化をつけるかはすごく悩みましたね。
――グラビア要素も感じられるカットもあります。
そうですね。今の自分だからこそ似合う、大人っぽくてセクシーな衣装にも挑戦しました。黒のバニーガールはその代表ですね。
――サイバーテイストの衣装も新鮮です。
あれはすごくお気に入りです！
――JKコスプレはいかがでしたか？
めちゃくちゃお気に入りです(笑)。普段の自分はギャルっぽいタイプではないんですけど、撮影ではしっかりなりきれて、「意外と似合ってるかも！」って思えました。テンションもすごく上がりましたね。
――チャイナ衣装も印象がガラッと変わりますね。
チャイナもずっとやってみたかったので、セクシーさもありつつきれいな雰囲気で撮影していただきました。
――撮影中のハプニングはありましたか？
冬の撮影だったので、とにかく寒くて…。スタジオで撮影したときは、ずっと震えながらやっていました(笑)。あと最終日はお姉ちゃん(上西恵)が来てくれて、横でオフショットをずっと撮ってくれていたのも思い出です。
――NMB48卒業後、初の写真集となりますが、現在の心境は？
卒業前は「一人でやっていけるかな」と不安もあったんですけど、こうして活動を続けて、また写真集を出せることが本当にうれしいです。応援してくださっているファンの皆さんのおかげだなとあらためて感じています。
――今後の目標についても教えてください。
グラビアはこれからも続けていきたいですし、コスプレという新しい武器も見つけられたので、もっといろんなイベントに出たり、雑誌にも出演したりして、たくさんの方に知ってもらいたいです。コスプレといえば「えなこさん」だと思うので、いつかお会いできるくらい成長したいですね。
――最後にメッセージをお願いします。
こうして写真集を出せるのは、ずっと応援してくださっている皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。これまでの私と、新しい一面の両方が見られる一冊になっていると思うので、たくさん見て、たくさん広めていただけたらうれしいです。よろしくお願いします！
撮影･取材･文＝野木原晃一
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【写真】「『レモネードの擬人化ってこういうことか！』って思いました」
――コスプレ写真集が決まったときの気持ちを教えてください。
コロナ禍のときに、自分で何かできることを見つけたいなと思って、SNSでコスプレを始めたんです。そこから連載につながって、さらに写真集まで出せるとは思ってなかったので、本当にすごくうれしかったです。
――最初は軽い気持ちで始めたものが、ここまで大きくなったんですね。
そうですね。「とりあえず何かやってみよう」と思って投稿したのがきっかけで、反響もよかったので、少しずつ続けるようになりました。
――最初に挑戦したコスプレは？
最初は『SPY×FAMILY』のヨルさんをやりました。アーニャをやっている人が多かったんですけど、自分がやるならヨルさんかなって。スリットも入っていてちょっとセクシーですし、自分らしさを出せるんじゃないかなと思って選びました。
――今回の写真集では、新たに挑戦したコスプレも多いそうですね。
はい。ほぼ全部、この写真集のために新しく撮り下ろしました。最後のページに連載のアザーカットが少し入っているくらいで、それ以外は全部新しく撮影しています。打ち合わせを重ねて、衣装も含めて「どんなコスプレをしたいか」をしっかり考えました。
――どんなコンセプトで作り上げていったんですか？
本当に「自分がやってみたかったコスプレ」を選びました。イチから衣装を作っていただいたものもあって、自分の理想をぎゅっと詰め込んだ写真集になっています。
――男装も収録されているのは驚きでした。
ずっとやってみたかったんです。自分の顔的に、かわいいキャラよりも男装のほうが似合うんじゃないかなって思っていたんですけど、これまでは「せっかくならかわいいのをやりたい」と思って挑戦していなくて。今回は写真集なので、思い切ってやってみました。
――エルフのコスプレも印象的です。
エルフは、わかりやすく“きれいなお姉さん”で神秘的な雰囲気に仕上げてもらいました。黒バニーもセクシーなんですけど、それとはまた違った魅力が見られると思います。
――レモネードの擬人化というユニークな衣装もありますね。
はい、イチから作っていただいた衣装なんですけど、最初に見たとき「めちゃくちゃかわいい！」って思いました。自分がイメージしていた画像を送ったり、言葉で伝えたりしたんですが、それ以上の仕上がりで。「レモネードの擬人化ってこういうことか！」って思いました。
■「今の自分だからこそ似合う、大人っぽくてセクシーな衣装にも挑戦しました」
――衣装やメイクでこだわったポイントは？
上西怜らしさも出しつつ、それぞれの衣装に合ったメイクを意識しました。こんなにたくさんのコスプレを一度に撮影するのが初めてだったので、どうやって変化をつけるかはすごく悩みましたね。
――グラビア要素も感じられるカットもあります。
そうですね。今の自分だからこそ似合う、大人っぽくてセクシーな衣装にも挑戦しました。黒のバニーガールはその代表ですね。
――サイバーテイストの衣装も新鮮です。
あれはすごくお気に入りです！
――JKコスプレはいかがでしたか？
めちゃくちゃお気に入りです(笑)。普段の自分はギャルっぽいタイプではないんですけど、撮影ではしっかりなりきれて、「意外と似合ってるかも！」って思えました。テンションもすごく上がりましたね。
――チャイナ衣装も印象がガラッと変わりますね。
チャイナもずっとやってみたかったので、セクシーさもありつつきれいな雰囲気で撮影していただきました。
――撮影中のハプニングはありましたか？
冬の撮影だったので、とにかく寒くて…。スタジオで撮影したときは、ずっと震えながらやっていました(笑)。あと最終日はお姉ちゃん(上西恵)が来てくれて、横でオフショットをずっと撮ってくれていたのも思い出です。
――NMB48卒業後、初の写真集となりますが、現在の心境は？
卒業前は「一人でやっていけるかな」と不安もあったんですけど、こうして活動を続けて、また写真集を出せることが本当にうれしいです。応援してくださっているファンの皆さんのおかげだなとあらためて感じています。
――今後の目標についても教えてください。
グラビアはこれからも続けていきたいですし、コスプレという新しい武器も見つけられたので、もっといろんなイベントに出たり、雑誌にも出演したりして、たくさんの方に知ってもらいたいです。コスプレといえば「えなこさん」だと思うので、いつかお会いできるくらい成長したいですね。
――最後にメッセージをお願いします。
こうして写真集を出せるのは、ずっと応援してくださっている皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。これまでの私と、新しい一面の両方が見られる一冊になっていると思うので、たくさん見て、たくさん広めていただけたらうれしいです。よろしくお願いします！
撮影･取材･文＝野木原晃一
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