共同オーナーのマジック・ジョンソン氏が投球【MLB】ドジャースー Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとのシーズン開幕戦に「1番・指名打者」で先発する。試合前に行われた始球式には捕手役で登場し、マジック・ジョンソン氏と“共演”した。2年連続でワールドシリーズを制したドジャースは、王者のみが着用を許される金ピカの特別仕様ユ