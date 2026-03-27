共同オーナーのマジック・ジョンソン氏が投球

【MLB】ドジャースー Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとのシーズン開幕戦に「1番・指名打者」で先発する。試合前に行われた始球式には捕手役で登場し、マジック・ジョンソン氏と“共演”した。

2年連続でワールドシリーズを制したドジャースは、王者のみが着用を許される金ピカの特別仕様ユニホームに袖を通した。開幕戦前には豪華なセレモニーが行われ、場内はお祝いムードとなった。

始球式が行われると、ベンチから飛び出したのは、NBAレジェンドにしてドジャースの共同オーナーを務めるジョンソン氏だった。そして大谷もグラブを手にしてホームプレート付近へ。捕手役として登場した。

背番号「17」のユニホーム姿のジョンソン氏の一投はワンバウンドになったが、大谷は見事に捕球。その後、2人は写真撮影を行い、大谷はダッシュでベンチへ戻った。

大谷は2023年12月に当時プロスポーツ史上最高額の10年7億ドル（当時1014億円）でドジャースに移籍。チームとしては2年連続でワールドシリーズを制覇し、個人としても3年連続4度目のMVP受賞と栄華を極めている。（Full-Count編集部）