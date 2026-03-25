米下院監視委員会が２４日、２０１９年に性的人身売買罪で公判待ち中にニューヨークの拘置所で自殺したジェフリー・エプスタイン元被告の長年の顧問弁護士と会計士の証言映像を公開し、エプスタイン氏の年間支出が３０００万ドル（約４７億６０００万円）だったことが判明した。米メディア・ＡＢＣニュースが２５日、報じた。下院監視委員会は今月初め、エプスタイン氏の元弁護士ダレン・インダイク氏と元会計士リチャード・カ