シュークリーム専門店ビアードパパは4月1日より、森永製菓のロングセラー商品『小枝＜ミルク＞』とコラボレーションした『小枝シュー』（税込390円）を期間限定で販売する。【写真】濃厚チョコクリームがとろ〜り『小枝シュー』断面同商品は、2024年9月の販売以来、約1年半ぶりの復活。ザックザク食感のクロッカン生地にアーモンドとパフ入りのチョコをコーティングし、その中にカカオ香るコク深いチョコクリームを詰め込むこ