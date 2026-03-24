サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、配線をすっきり整えながら、サウンドバーや周辺機器を壁面にスマート設置できるフック付き壁掛けシェルフの「100-MRSH230BK（60cm）」と「100-MRSH231BK（100cm）」を発売した。■テレビ周りを、壁面収納で美しくアップデート本製品は、テレビ周辺機器や小物を壁面にすっきり設置できる壁掛けシェルフ。サウンドバーの設置台としてはもちろん、外付けHDDや