サウンドバーや周辺機器を、壁面に設置できる！壁掛けシェルフ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、配線をすっきり整えながら、サウンドバーや周辺機器を壁面にスマート設置できるフック付き壁掛けシェルフの「100-MRSH230BK（60cm）」と「100-MRSH231BK（100cm）」を発売した。
■テレビ周りを、壁面収納で美しくアップデート
本製品は、テレビ周辺機器や小物を壁面にすっきり設置できる壁掛けシェルフ。サウンドバーの設置台としてはもちろん、外付けHDDやゲーム機、ガジェット類の収納にも対応。床置きやテレビ台の上で散らかりがちな機器類を浮かせて整理できるため、空間にゆとりが生まれ、インテリア性も高まる。テレビ周りをよりスマートに見せたい方にぴったりのアイテムだ。
■設置場所に合わせて選べる60cm・100cmの2サイズ
本製品は、コンパクトに使いやすい幅60cmの「100-MRSH230BK」と、よりゆとりを持って設置できる幅100cmの「100-MRSH231BK」の2サイズを用意しました。設置する機器のサイズや壁面スペースに合わせて選べるため、テレビ周りのレイアウト自由度が高まる。サウンドバーを中心に設置したい方にも、複数機器をまとめて置きたい方にもおすすめのラインアップだ。
■配線用の切り欠き付きで、見た目まですっきり
背面には配線用の切り欠きを備えており、ケーブルを横に大きく逃がさず、自然にまっすぐ配線できる。壁掛け設置で気になりやすい配線の乱れを抑え、テレビ周りをより洗練された印象に整えられるのが特長。切り欠きは奥行約3cmで、太めのケーブルも通しやすい設計。機能面だけでなく、見た目の美しさにもこだわりたい人にうれしい仕様だ。
■リバーシブル天板で、置くものに合わせて使える
天板はリバーシブル仕様で、フチ付きの「こぼれ防止面」と、フチのない「フラット面」を使い分けできる。リモコンや小型アクセサリなどを安心して置きたいときはこぼれ防止面、大きめの機器をすっきり載せたいときはフラット面と、用途に合わせて柔軟に対応可能だ。設置する機器や使い方に合わせて最適な面を選べるため、日々の使い勝手がぐっと高まる。
■フック付きだから、収納のひと工夫まで叶う
ブラケット下にはフックを2つ搭載し、余ったケーブルをまとめたり、ヘッドホンや小物を引っ掛けたりと、プラスαの収納力を発揮する。棚の上だけでなく下側のスペースまで有効活用できるため、限られた壁面でも整理整頓しやすいのが魅力だ。見せたくないケーブル類をまとめながら、よく使うアイテムはサッと手に取れる位置に置けるので、快適な使用環境づくりに役立つ。
■天板荷重10kg、フック荷重5kgの頑丈な設計
天板耐荷重は約10kg、フックは各約5kg、総耐荷重は約20kgのしっかりした設計だ。サウンドバーや周辺機器、小物類を安心してまとめられる実用性が魅力。さらに、壁面の好きな高さ・場所に設置できるため、テレビ周りだけでなくデスク周辺の収納にも活躍。空間や用途に合わせて自由度の高いレイアウトができる。
※取り付け条件をご確認のこと。
■配線をすっきり整えながら、サウンドバーや周辺機器を壁面にスマート設置できるフック付き壁掛けシェルフの「100-MRSH230BK（60cm）」
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■設置場所に合わせて選べる60cm・100cmの2サイズ
本製品は、コンパクトに使いやすい幅60cmの「100-MRSH230BK」と、よりゆとりを持って設置できる幅100cmの「100-MRSH231BK」の2サイズを用意しました。設置する機器のサイズや壁面スペースに合わせて選べるため、テレビ周りのレイアウト自由度が高まる。サウンドバーを中心に設置したい方にも、複数機器をまとめて置きたい方にもおすすめのラインアップだ。
■配線用の切り欠き付きで、見た目まですっきり
背面には配線用の切り欠きを備えており、ケーブルを横に大きく逃がさず、自然にまっすぐ配線できる。壁掛け設置で気になりやすい配線の乱れを抑え、テレビ周りをより洗練された印象に整えられるのが特長。切り欠きは奥行約3cmで、太めのケーブルも通しやすい設計。機能面だけでなく、見た目の美しさにもこだわりたい人にうれしい仕様だ。
■リバーシブル天板で、置くものに合わせて使える
天板はリバーシブル仕様で、フチ付きの「こぼれ防止面」と、フチのない「フラット面」を使い分けできる。リモコンや小型アクセサリなどを安心して置きたいときはこぼれ防止面、大きめの機器をすっきり載せたいときはフラット面と、用途に合わせて柔軟に対応可能だ。設置する機器や使い方に合わせて最適な面を選べるため、日々の使い勝手がぐっと高まる。
■フック付きだから、収納のひと工夫まで叶う
ブラケット下にはフックを2つ搭載し、余ったケーブルをまとめたり、ヘッドホンや小物を引っ掛けたりと、プラスαの収納力を発揮する。棚の上だけでなく下側のスペースまで有効活用できるため、限られた壁面でも整理整頓しやすいのが魅力だ。見せたくないケーブル類をまとめながら、よく使うアイテムはサッと手に取れる位置に置けるので、快適な使用環境づくりに役立つ。
■天板荷重10kg、フック荷重5kgの頑丈な設計
天板耐荷重は約10kg、フックは各約5kg、総耐荷重は約20kgのしっかりした設計だ。サウンドバーや周辺機器、小物類を安心してまとめられる実用性が魅力。さらに、壁面の好きな高さ・場所に設置できるため、テレビ周りだけでなくデスク周辺の収納にも活躍。空間や用途に合わせて自由度の高いレイアウトができる。
※取り付け条件をご確認のこと。
■配線をすっきり整えながら、サウンドバーや周辺機器を壁面にスマート設置できるフック付き壁掛けシェルフの「100-MRSH230BK（60cm）」
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